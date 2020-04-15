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Здравоохранение 15.04.2020 17:15

В Азербайджане выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусом, число инфицированных достигло 1253

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 56 человек, сообщил глава пресс-службы кабинета министров Ибрагим Мамедов.

"Сегодня в Азербайджане зафиксировано еще 56 зараженных COVID-19. В тоже время выздоровело 53 человека", отметил Мамедов на брифинге в среду.

Таким образом, общее число зараженных достигло 1253, общее число умерших - 13, число вылечившихся - 404.

По словам Мамедова, до сих пор в Азербайджане проведено 75 397 тестов на COVID-19.

«В настоящее время в больницах специального режима находятся 836 человек. Состояние 24 из них оценивается как тяжелое, 27 – средней тяжести, остальных - стабильное", - подчеркнул он.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕННЫЕ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]