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Здравоохранение 15.04.2020 17:20

В ВОЗ напомнили, что употребление алкоголя, в отличие от мытья рук, не защищает от коронавируса

Употребления алкогольных напитков не защищает от заражения коронавирусом COVID-19, предупредили в среду во Всемирной организации здравоохранения.

"Употребление алкоголя не защитит вас от COVID-19 и может быть опасным для вашего здоровья", - говорится в одном из аккаунтов регионального подразделения международной организации.

В ВОЗ напомнили, что "частое и чрезмерное употребления алкоголя может увеличивать риск проблем со здоровьем".

Кроме того, эксперты в области здравоохранения также указали, что нахождение на солнце или при температуре выше 25 градусов по Цельсию тоже не помогает предотвратить возможность заражения коронавирусной инфекцией.

Кроме того, в организации также опровергли предположения о том, то, что комары могут быть переносчиками COVID-19 и что холодная погода уничтожает вирус.

"Самый эффективный способ защитить себя от нового коронавируса - это часто мыть руки", - добавили в ВОЗ.

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Тэги: МИР, ВОЗ, КОРОНАВИРУС, АЛКОГОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]