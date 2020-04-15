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ТЭК 15.04.2020 22:45

Правительство Украины перенесло введение спецпошлин на импорт угля из РФ на 1 мая

Кабинет министров перенес с 15 апреля на 1 мая срок вступления в силу специальных пошлин в размере 65% на импорт угля из Российской Федерации, изменил перечень видов угольной продукции, на который распространяется указанная пошлина.

Соответствующее решение о внесении изменений в правительственное постановление №624 было принято на заседании в среду.

"Проект постановления Кабинета министров предлагает внести изменения в перечень видов угольной продукции, относительно которой при импорте взимается специальная пошлина в размере 65%", - зачитал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко предлагаемые изменения перед их утверждением.

При этом он не уточнил, каким образом указанный документ меняет перечень товаров, на которые распространяется спецпошлина.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль добавил, что вынесенные на утверждение изменения предусматривают введение спецпошлин на импорт угля из РФ с 1 мая.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, УГОЛЬ, СПЕЦПОШЛИНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]