Правительство Украины перенесло введение спецпошлин на импорт угля из РФ на 1 мая

Кабинет министров перенес с 15 апреля на 1 мая срок вступления в силу специальных пошлин в размере 65% на импорт угля из Российской Федерации, изменил перечень видов угольной продукции, на который распространяется указанная пошлина.
Соответствующее решение о внесении изменений в правительственное постановление №624 было принято на заседании в среду.
"Проект постановления Кабинета министров предлагает внести изменения в перечень видов угольной продукции, относительно которой при импорте взимается специальная пошлина в размере 65%", - зачитал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко предлагаемые изменения перед их утверждением.
При этом он не уточнил, каким образом указанный документ меняет перечень товаров, на которые распространяется спецпошлина.
В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль добавил, что вынесенные на утверждение изменения предусматривают введение спецпошлин на импорт угля из РФ с 1 мая.
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