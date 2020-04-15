Для перезапуска экономики ЕС будут нужны мощные инвестиции - глава Еврокомиссии

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что наряду с укреплением систем здравоохранения кризис коронавируса ставит также задачу экономического перезапуска, который она сравнила с "планом Маршалла".

"Нам понадобятся массивные государственные и частные инвестиции, чтобы перезапустить экономику с целью создания новых рабочих мест. И эти инвестиции понадобятся срочно", - сказала глава ЕК, представляя в среду в Брюсселе рекомендации по выходу из кризиса COVID-19 на совместной с председателем Евросовета Шарлем Мишелем пресс-конференции.

В связи с этим она подчеркнула чрезвычайную важность формирования долгосрочного бюджета ЕС на 2021-2027 годы как инструмента инвестиций. При этом новый бюджет, по ее мнению, должен значительно отличаться от прежнего.

"Он должен быть адаптирован к выходу из кризиса коронавируса. В первые годы мы обязательно должны перезапустить рынок, избежать фрагментации разных рынков, усилить экономическую устойчивость Европы", - продолжила фон дер Ляйен.

По ее словам, "пересмотренный бюджет должен стимулировать инвестиции в цифровые технологии; в чистые, оберегающие окружающую среду технологии и обеспечить наше благосостояние в будущем".

Она считает, что предстоящий долгосрочный бюджет должен стать главным ответом на последствия кризиса коронавируса. Его отличие от предыдущего бюджета глава ЕК видит в "префинансировании, в бюджетном предвосхищении в первые два-три года". В самом начале бюджетного цикла, полагает фон дер Ляйен, необходима "волна массированных инвестиций".