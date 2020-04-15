Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8657 RUR   0.0233 GBR   2.143 TRY   0.2491

Цена на нефть

14.04   $/bbl WTI 20.11 -2.30 Brent 29.60 -2.14

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 15.04.2020 17:35

Сенатор Уоррен официально поддержала кандидатуру Байдена в президенты

Бывший претендент в кандидаты на пост президента США сенатор Элизабет Уоррен официально поддержала кандидатуру бывшего вице-президента Джо Байдена в президенты, цитирует в среду издание The Hill послание Уоррен.

"Джо Байден провел почти всю жизнь на государственной службе. Он знает, что добросовестное, компетентное и искреннее управление правительством спасет жизни и источники средств к существованию", - написала в обращении Уоррен.

"Мы не можем позволить Дональду Трампу продолжать подвергать опасности жизни и средства к существованию каждого", - добавила экс-кандидат в президенты.

Сенатор-демократ Элизабет Уоррен в начале марта объявила о выходе из гонки за выдвижение в кандидаты на пост президента США.

Выборы президента США состоятся в ноябре 2020 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]