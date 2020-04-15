Путин анонсировал ряд совещаний по поддержке секторов экономики

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время обсудит с правительством меры поддержки автопрома и других отраслей экономики в условиях распространения коронавируса.

"На прошлой неделе мы рассмотрели ситуацию в оборонно-промышленном комплексе и ракетно-космической отрасли. Завтра посвятим отдельное совещание положению дел в строительной индустрии", - сказал Путин в среду на совещании с членами правительства РФ.

"В ближайшее время обсудим меры поддержки автопрома и сельского хозяйства, ЖКХ и легкой промышленности, авиастроения, других отраслей", - заявил он.