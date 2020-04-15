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СНГ 15.04.2020 17:37

Путин анонсировал ряд совещаний по поддержке секторов экономики

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время обсудит с правительством меры поддержки автопрома и других отраслей экономики в условиях распространения коронавируса.

"На прошлой неделе мы рассмотрели ситуацию в оборонно-промышленном комплексе и ракетно-космической отрасли. Завтра посвятим отдельное совещание положению дел в строительной индустрии", - сказал Путин в среду на совещании с членами правительства РФ.

"В ближайшее время обсудим меры поддержки автопрома и сельского хозяйства, ЖКХ и легкой промышленности, авиастроения, других отраслей", - заявил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЭКОНОМИКА, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]