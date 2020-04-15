Новак: кроме ОПЕК+ около 10 стран заявили о готовности оказывать поддержку в усилиях по балансировке рынка нефти

Еще около 10 стран мира заявили о готовности оказывать поддержку в усилиях по балансировке рынка нефти, кроме стран-участников сделки ОПЕК+, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Он отметил, что "на прошлой неделе прошла встреча министров стран "Большой двадцатки" (G20), где участвовали все министры и почти все производители, в том числе США, Норвегия, Канада, Бразилия отметили солидарность с усилиями ОПЕК+ и о собственном снижении добычи".
"Таким образом, в общей сложности в первые месяцы соглашения страны-производители могут снизить суточную добычу нефти примерно на 15-20 млн б/с", - сказал Новак.
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