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Регион 15.04.2020 18:44

Грузия рассчитывает на $3 млрд помощи от иностранных партнеров до конца года - премьер

Грузия до конца года рассчитывает получить от международных финансовых организаций и стран-доноров до конца года до $3 млрд, которые будут использованы для преодоления проблем, вызванных пандемией коронавируса COVID-19, и восстановления экономики, заявил в среду премьер-министр Георгий Гахария.

"Ни одной стране не удалось добиться такого результата", - сказал Гахария на заседании антикризисной экономической группы, созданной при межведомственном координационном совете по борьбе с COVID-19 и его последствиями.

Глава правительства подчеркнул, что параллельно борьбе с коронавирусом критически важной становится экономическая ситуация в стране, где главной задачей правительства является минимизация экономического ущерба.

"Задача проста - сделать все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть экономическую жизнь в привычный ритм. Через один или два месяца мы не сможем восстановить начальные условия, которые были у нас в начале 2020 года, но мы должны все восстановить в течение полутора-двух лет", - сказал Гахария.

Премьер отметил, что следует поблагодарить Минфин, Национальный банк Грузии за проделанную ими совместную работу в координации с донорами и, прежде всего, с МВФ, расширенный пакет финансирования которого составляет до $450 млн.

"Чрезвычайно важно, что из них $200 млн поступят в бюджет страны уже в ближайшие дни, к концу апреля, в качестве бюджетной помощи", - заявил Гахария.

Премьер Грузии сообщил, что в результате работы с международными финансовыми организациями и странами-донорами до конца текущего года бюджет и экономика Грузии получат также примерно $1,5 млрд государственного финансирования и в таком же объеме финансовый ресурс будет доступен коммерческому банковскому сектору страны.

"Если подытожить все это, то к концу года в виде международной помощи Грузия сможет получить около $3 млрд, что очень важно для преодоления кризиса", - подчеркнул Гахария.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, КОРОНАВИРУС, ДОНОРЫ, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]