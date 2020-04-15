Грузия рассчитывает на $3 млрд помощи от иностранных партнеров до конца года - премьер

Грузия до конца года рассчитывает получить от международных финансовых организаций и стран-доноров до конца года до $3 млрд, которые будут использованы для преодоления проблем, вызванных пандемией коронавируса COVID-19, и восстановления экономики, заявил в среду премьер-министр Георгий Гахария.
"Ни одной стране не удалось добиться такого результата", - сказал Гахария на заседании антикризисной экономической группы, созданной при межведомственном координационном совете по борьбе с COVID-19 и его последствиями.
Глава правительства подчеркнул, что параллельно борьбе с коронавирусом критически важной становится экономическая ситуация в стране, где главной задачей правительства является минимизация экономического ущерба.
"Задача проста - сделать все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть экономическую жизнь в привычный ритм. Через один или два месяца мы не сможем восстановить начальные условия, которые были у нас в начале 2020 года, но мы должны все восстановить в течение полутора-двух лет", - сказал Гахария.
Премьер отметил, что следует поблагодарить Минфин, Национальный банк Грузии за проделанную ими совместную работу в координации с донорами и, прежде всего, с МВФ, расширенный пакет финансирования которого составляет до $450 млн.
"Чрезвычайно важно, что из них $200 млн поступят в бюджет страны уже в ближайшие дни, к концу апреля, в качестве бюджетной помощи", - заявил Гахария.
Премьер Грузии сообщил, что в результате работы с международными финансовыми организациями и странами-донорами до конца текущего года бюджет и экономика Грузии получат также примерно $1,5 млрд государственного финансирования и в таком же объеме финансовый ресурс будет доступен коммерческому банковскому сектору страны.
"Если подытожить все это, то к концу года в виде международной помощи Грузия сможет получить около $3 млрд, что очень важно для преодоления кризиса", - подчеркнул Гахария.
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