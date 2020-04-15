Путин подчеркивает важность исполнения договоренностей по нефти

Важно, чтобы достигнутые многосторонние договоренности по нефти исполнялись, нужно быть в постоянном контакте с ключевыми партнерами, заявил президент РФ Владимир Путин министру энергетики Александру Новаку на совещании с членами правительства в среду.
"Важно, действительно, чтобы все исполнялись достигнутые договоренности. Конечно, нужно быть в постоянном контакте со всеми коллегами, в основном, конечно, главным образом, с ведущими игроками", - сказал Путин.
"Вам спасибо, Александр Валентинович (Новак - ИФ), я видел, как вы работали по этому направлению, вам, всем вашим коллегам. Это общий результат", - отметил президент.
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