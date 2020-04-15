Переизбыток нефти в мире оценивается в 15-20 млн б/с, снижение спроса может составить 8 млн б/с - Новак

Текущий переизбыток нефти в мире оценивается в 15-20 млн б/с, снижение спроса по итогам года может составить 8 млн б/с, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ.

"Распространение пандемии и решительные меры по предотвращению коронавируса привело к резкому замедлению экономической активности и, соответственно, замедлению мобильности населения. Следствием этого стало значительное падение спроса на нефть и нефтепродукты в мире. И это потребовало в свою очередь принятия срочных и соразмерных мер по сокращению предложения для стабилизации мирового нефтяного рынка, а также недопущения затоваривания и по сути коллапса мировой нефтяной индустрии", - сказал министр.

"С учетом падения спроса текущий переизбыток нефти сегодня оценивается от 15 до 20 млн б/с, а снижение спроса по итогам года в среднем может составить около 8 млн б/с, или это составляет почти 8% от мирового рынка нефти. При этом, доступные мощности хранения могут быть заполнены в течение ближайших четырех-пяти недель", - подчеркнул Новак.