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ТЭК 15.04.2020 17:45

Переизбыток нефти в мире оценивается в 15-20 млн б/с, снижение спроса может составить 8 млн б/с - Новак

Текущий переизбыток нефти в мире оценивается в 15-20 млн б/с, снижение спроса по итогам года может составить 8 млн б/с, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ.

"Распространение пандемии и решительные меры по предотвращению коронавируса привело к резкому замедлению экономической активности и, соответственно, замедлению мобильности населения. Следствием этого стало значительное падение спроса на нефть и нефтепродукты в мире. И это потребовало в свою очередь принятия срочных и соразмерных мер по сокращению предложения для стабилизации мирового нефтяного рынка, а также недопущения затоваривания и по сути коллапса мировой нефтяной индустрии", - сказал министр.

"С учетом падения спроса текущий переизбыток нефти сегодня оценивается от 15 до 20 млн б/с, а снижение спроса по итогам года в среднем может составить около 8 млн б/с, или это составляет почти 8% от мирового рынка нефти. При этом, доступные мощности хранения могут быть заполнены в течение ближайших четырех-пяти недель", - подчеркнул Новак.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]