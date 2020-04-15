Новак: параметры новой сделки ОПЕК+ полностью отвечают интересам РФ

Новая сделка по сокращению добычи нефти ОПЕК+ выгодна России.

"Текущие параметры договоренностей в полной мере отвечают интересам России с точки зрения эффекта для российской экономики и бюджета", - заявил министр энергетики РФ Александр Новак в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

"Позавчера в режиме видеоконференцсвязи было проведено совещание с нашими ведущими нефтедобывающими компаниями. Руководители российских нефтяных компаний полностью поддержали параметры новой сделки и отметили, что рынку сегодня требуются решительные меры для достижения баланса", - добавил министр.

"Несмотря на текущую ситуацию, достаточно сложную на рынке, компании топливно-энергетического комплекса продолжают выполнять свою работу по обеспечению внутреннего рынка в полном объеме нефтью и нефтепродуктами. Минэнерго и правительство РФ продолжат постоянный мониторинг исполнения договоренностей, а также конъюнктуры мирового нефтяного рынка", - отметил Новак.