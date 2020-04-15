Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8657 RUR   0.0233 GBR   2.143 TRY   0.2491

Цена на нефть

14.04   $/bbl WTI 20.11 -2.30 Brent 29.60 -2.14

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 15.04.2020 17:56

Новак: параметры новой сделки ОПЕК+ полностью отвечают интересам РФ

Новая сделка по сокращению добычи нефти ОПЕК+ выгодна России.

"Текущие параметры договоренностей в полной мере отвечают интересам России с точки зрения эффекта для российской экономики и бюджета", - заявил министр энергетики РФ Александр Новак в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

"Позавчера в режиме видеоконференцсвязи было проведено совещание с нашими ведущими нефтедобывающими компаниями. Руководители российских нефтяных компаний полностью поддержали параметры новой сделки и отметили, что рынку сегодня требуются решительные меры для достижения баланса", - добавил министр.

"Несмотря на текущую ситуацию, достаточно сложную на рынке, компании топливно-энергетического комплекса продолжают выполнять свою работу по обеспечению внутреннего рынка в полном объеме нефтью и нефтепродуктами. Минэнерго и правительство РФ продолжат постоянный мониторинг исполнения договоренностей, а также конъюнктуры мирового нефтяного рынка", - отметил Новак.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]