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Дальнее зарубежье 15.04.2020 17:57

В Великобритании за сутки скончались более 760 человек с коронавирусом

В Великобритании за последние сутки зафиксировали 761 случаев смерти пациентов с коронавирусом COVID-19, сообщил в среду телеканал Sky News со ссылкой на британский Минздрав.

Кроме того, выявлено 4603 новых случаев заражения COVID-19.

Таким образом, всего в Великобритании с начала эпидемии диагностировано 98476 заражений, 12868 заразившихся скончались.

Ранее на этой неделе глава британского МИД Доминик Рааб заявлял, что эпидемия коронавируса в стране еще не достигла пика.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]