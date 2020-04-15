Азербайджан может продлить карантинный режим из-за COVID-19

В Азербайджане готовятся предложения по продлению карантинного режима в связи с пандемией коронавируса COVID-19, заявил председатель правления Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (ОУМТП) Рамин Байрамлы.
"В настоящее время готовятся предложения по продлению карантинного режима в Азербайджане в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Из карантинного режима мы должны выходить поэтапно", - сказал Байрамлы в среду на брифинге.
Как сообщалось ранее, в Азербайджане с 24 марта по 20 апреля действует специальный карантинный режим.
Общее число зараженных в Азербайджане составляет 1253, общее число умерших - 13, число вылечившихся - 404.
Б.Рустамбеков
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