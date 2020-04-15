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Социум 15.04.2020 17:57

Азербайджан может продлить карантинный режим из-за COVID-19

В Азербайджане готовятся предложения по продлению карантинного режима в связи с пандемией коронавируса COVID-19, заявил председатель правления Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (ОУМТП) Рамин Байрамлы.

"В настоящее время готовятся предложения по продлению карантинного режима в Азербайджане в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Из карантинного режима мы должны выходить поэтапно", - сказал Байрамлы в среду на брифинге.

Как сообщалось ранее, в Азербайджане с 24 марта по 20 апреля действует специальный карантинный режим.

Общее число зараженных в Азербайджане составляет 1253, общее число умерших - 13, число вылечившихся - 404.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КОРОНАВИРУС, КАРАНТИН, ПРОДЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]