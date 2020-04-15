Индия планирует заполнить свой стратегический нефтяной резерв к концу мая

Индия планирует заполнить свои стратегические нефтяные резервы (SPR) к третьей неделе мая, закачав в них к тому времени около 19 млн баррелей, сообщает индийская газета The Economic Times со ссылкой на управляющего директора SPR страны.
Такое решение было принято, чтобы помочь нефтеперерабатывающим заводам Индии сократить их избыток нефти, так как режим карантина из-за COVID-19 препятствует транспортировке и потреблению топлива.
Спрос на топливо в Индии в марте снизился на 17,8%, до самого низкого показателя за последние два десятилетия.
Индия в апреле будет заполнять резерв нефтью, уже купленной НПЗ компаний Indian Oil Corp., Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum и Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL).
Планируется заполнить резерв до наступления муссонных дождей (до 21 мая), так как в течение трехмесячного сезона дождей будет закрыта единственная система швартовки, которая может разгружать очень большие грузы в порту Мангалора.
Правительство Индии выделило около 38 млрд рупий ($498,18 млн) на закупки нефти.
SPR находится на юге Индии и может хранить около 37 млн баррелей нефти, что эквивалентно примерно 9,5 дням потребности Индии в нефти. Часть SPR уже заполнена.
Президенты Азербайджана и Грузии обсудили вопросы экономического сотрудничества и меры по борьбе с коронавирусом
Ашрафханов назначен новым послом Узбекистана в Азербайджане
Азербайджан может продлить карантинный режим из-за COVID-19
В ВОЗ напомнили, что употребление алкоголя, в отличие от мытья рук, не защищает от коронавируса
В Азербайджане выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусом, число инфицированных достигло 1253
Президент Алиев распорядился выделить 0,7 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Масаллинского района
Президент Алиев распорядился выделить около 0,7 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Огузского района
В Нахчыване коронавирусом заразились 71 человек, один скончался
Торжества по случаю юбилея Победы в Молдавии перенесли на конец августа
В Казахстане начнут массово тестировать врачей на Covid-19
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Азербайджан утвердил межгосударственное соглашение о проложении фибер-оптической кабельной линии по дну Каспийского моря между Азербайджаном и Туркменистаном
Азербайджанские волонтеры стали Послами Победы
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог