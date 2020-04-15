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ТЭК 15.04.2020 18:00

Индия планирует заполнить свой стратегический нефтяной резерв к концу мая

Индия планирует заполнить свои стратегические нефтяные резервы (SPR) к третьей неделе мая, закачав в них к тому времени около 19 млн баррелей, сообщает индийская газета The Economic Times со ссылкой на управляющего директора SPR страны.

Такое решение было принято, чтобы помочь нефтеперерабатывающим заводам Индии сократить их избыток нефти, так как режим карантина из-за COVID-19 препятствует транспортировке и потреблению топлива.

Спрос на топливо в Индии в марте снизился на 17,8%, до самого низкого показателя за последние два десятилетия.

Индия в апреле будет заполнять резерв нефтью, уже купленной НПЗ компаний Indian Oil Corp., Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum и Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL).

Планируется заполнить резерв до наступления муссонных дождей (до 21 мая), так как в течение трехмесячного сезона дождей будет закрыта единственная система швартовки, которая может разгружать очень большие грузы в порту Мангалора.

Правительство Индии выделило около 38 млрд рупий ($498,18 млн) на закупки нефти.

SPR находится на юге Индии и может хранить около 37 млн баррелей нефти, что эквивалентно примерно 9,5 дням потребности Индии в нефти. Часть SPR уже заполнена.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]