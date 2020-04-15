Новак: кроме ОПЕК+ около 10 стран заявили о готовности оказывать поддержку в усилиях по балансировке рынка нефти

Еще около 10 стран мира заявили о готовности оказывать поддержку в усилиях по балансировке рынка нефти, кроме стран-участников сделки ОПЕК+, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Он отметил, что "на прошлой неделе прошла встреча министров стран "Большой двадцатки" (G20), где участвовали все министры и почти все производители, в том числе США, Норвегия, Канада, Бразилия отметили солидарность с усилиями ОПЕК+ и о собственном снижении добычи".

"Таким образом, в общей сложности в первые месяцы соглашения страны-производители могут снизить суточную добычу нефти примерно на 15-20 млн б/с", - сказал Новак.

"Это позволит ликвидировать последствия от снижения спроса, вызванного пандемией коронавируса, стабилизировать мировые рынки, избежать заполнения хранилищ и резкой волатильности нефтяных котировок. Также это позволит повысить финансовую устойчивость нефтяной отрасли и мировой экономики в целом.

МЭА подсчитало, что к концу года предложение нефти со стороны США снизится более, чем на 2 млн б/с. При этом в ближайшем будущем резкое падение добычи будет в Канаде - на 600 тыс. б/с в апреле и еще на 200 тыс. б/с в мае из-за нехватки хранилищ и падения спроса.

"В Бразилии Petrobras объявила, что снизит добычу на 200 тыс. б/с, начиная с апреля. Норвегия, которая объявила, что в случае заключения сделки с ОПЕК +, пойдет на одностороннее сокращение, еще не объявила объемы или сроки какого-либо сокращения. Мы предполагаем, что производство упадет примерно на 0,2 млн б/с с мая", - пишет МЭА.

Аналитики оценивают, что падение добычи со стороны этих четырех стран в апреле составит 1 млн б/с и еще на 0,95 млн б/с - в мае. Добыча может упасть даже больше, если темпы падения в США ускорятся.

Как подсчитало МЭА, снижение добычи странами ОПЕК+, участвующими в сделке, в мае по сравнению с апрелем, составит 10,7 млн б/с. При этом страны ОПЕК снизят добычу на 8 млн б/с, а страны не-ОПЕК - на 2,7 млн б/с.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявлял, что страны ОПЕК+ в мае снизят добычу на 12,5 млн б/с по сравнению с апрелем. Минэнерго Азербайджана сообщало, что также ожидается падение добычи нефти со стороны стран ОПЕК, не участвующих в соглашении, - Иране, Венесуэле и Ливии. По оценке МЭА, в апреле эти страны добывали 1,93 млн б/с, 0,8 млн б/с и 0,6 млн б/с соответственно.

По словам бен Сальмана, страны G20 с другими производителями сделают свой вклад в размере почти на 7 млн б/с, то есть в целом сокращение составит 19,5 млн б/с, при этом частично этот вклад будет через снижение производства, частично - через программу увеличения Стратегического нефтяного резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR).

"На время публикации мы все еще ждем больше деталей относительно планируемого сокращения производства и предложений по использованию стратегических хранилищ. Если закачка в стратегические хранилища, которая может составить минимум 200 млн баррелей, состоится в следующие три месяца, 2 млн б/с могут быть изъяты с рынка", - пишет в среду МЭА.