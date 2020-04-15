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Внешняя политика 15.04.2020 18:31

Президенты Азербайджана и Грузии обсудили вопросы экономического сотрудничества и меры по борьбе с коронавирусом

Между президентами Азербайджана Ильхамом Алиевым и Грузии Саломе Зурабишвили состоялся разговор в формате видео-связи, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

«В ходе беседы главы государств обсудили перспективы сострудничества в экономической, торговой и транспортной сферах. Стороны также отметили, что Азербайджан и Грузия являются важными участниками международного транспортного коридора и подчеркунули необходимость продолжения работ в транзитно-транспортной сфере», отмечается в сообщении.

Также состоялся обмен мнениями относительно мер применямых по борьбе с пандемией коронавируса и мероприятиях котрорые будут проводиться в этом направлении.

Разговор состоялся по инициативе грузинской стороны.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]