Президенты Азербайджана и Грузии обсудили вопросы экономического сотрудничества и меры по борьбе с коронавирусом

Между президентами Азербайджана Ильхамом Алиевым и Грузии Саломе Зурабишвили состоялся разговор в формате видео-связи, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
«В ходе беседы главы государств обсудили перспективы сострудничества в экономической, торговой и транспортной сферах. Стороны также отметили, что Азербайджан и Грузия являются важными участниками международного транспортного коридора и подчеркунули необходимость продолжения работ в транзитно-транспортной сфере», отмечается в сообщении.
Также состоялся обмен мнениями относительно мер применямых по борьбе с пандемией коронавируса и мероприятиях котрорые будут проводиться в этом направлении.
Разговор состоялся по инициативе грузинской стороны.
Б.Рустамбеков
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