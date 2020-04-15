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Индийский ВВП может снизиться в текущем фингоду впервые за 40 лет - эксперты

ВВП Индии может снизиться в текущем финансовом году впервые за 40 лет в связи с продлением властями страны периода изоляции с целью ограничения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщалось, премьер-министр Индии Нарендра Моди 14 апреля продлил срок локдауна, начавшегося 24 марта, до 3 мая. Таким образом, он составит 40 дней, а не 21 день, как предполагалось изначально.

По оценкам аналитика Nomura Holdings Inc. Сонала Вармы, за 40 дней падение ВВП Индии может составить 8% или более.

Варма прогнозирует падение индийской экономики на 0,4% по итогам фингода, который завершится в марте 2021 года.

Аналитик индийского подразделения Societe Generale Кунал Кунду прогнозирует снижение ВВП Индии в этом фингоду на 0,1%.

В последний раз спад в индийской экономике был зафиксирован в 1980 году, тогда он составил 5,2%.

"Мы увидим косвенный эффект локдауна, например, сохранение у людей страха даже после его завершения", - отмечает Варма.

"Кроме того, люди, не являющиеся сотрудниками каких-либо организаций, могут столкнуться с отсутствием средств к существованию, - цитирует эксперта агентство Bloomberg. - Нас также ждет резкое увеличение проблем в корпоративном и банковском секторах, и все это будет сказываться на экономике".

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Тэги: ИНДИЯ, ЭКОНОМИКА, СПАД, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]