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ЕС выделит 20 млрд евро на преодоление последствий пандемии

Европейский союз мобилизует более 20 млрд евро для преодоления гуманитарных, медицинских, социальных и экономических последствий пандемии коронавируса в мире, сообщил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Глобальное сотрудничество - единственный путь к преодолению последствий пандемии во всем мире", - подчеркнул он в коммюнике, опубликованном в среду.

В коммюнике сообщается, что глава внешнеполитического ведомства ЕС за два дня провел телефонные переговоры с главами Международной организации по миграции (МОМ), Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и Международного комитет Красного Креста (МККК).

"Они обсудили воздействие пандемии коронавируса и, в частности, его влияние на уязвимые группы, включая беженцев, мигрантов, внутренне перемещенных лиц и принимающие общины, - сообщается в коммюнике. - Они также рассмотрели ситуации, когда ограничения, введенные в связи с распространением пандемии, препятствуют гуманитарному доступу".

В частности, они обсудили ситуацию в Сирии, Ливии, Йемене, Венесуэле и Африке.

Боррель подчеркнул, что крайне важно свести к минимуму воздействие пандемии на человека, уважать международное гуманитарное право и расширять международную поддержку беженцев, перемещенных внутри своих стран или в соседних регионах, и принимающих их общин.

Он приветствовал усилия генерального секретаря ООН по координации общесистемного реагирования и запуск единого Глобального плана гуманитарного реагирования ООН.

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Тэги: ЕС, КОРОНАВИРУС, БОРЬБА, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]