Саудовская Аравия разместит евробонды примерно на $7 млрд при спросе свыше $50 млрд

Саудовская Аравия, которая решила разместить евробонды на волне некоторого оживления нефтяного рынка после новой сделки ОПЕК+, а в итоге попала на очередной виток обвала сырьевых цен, не испытала проблем со спросом со стороны инвесторов.
Как сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах, по итогам формирования книги заявок совокупный спрос на все три транша долларовых евробондов королевства составил около $54 млрд. Объем размещения может составить порядка $7 млрд.
Доходность 5,5-летнего транша ожидается на уровне US Treasuries + 260 базисных пунктов, 10,5-летних - UST + 270 пунктов, 40-летнего - 4,55% годовых.
Организаторами выступают Citi, Goldman Sachs International и HSBC, совместными лид-менеджерами - Bank of China, Mizuho, MUFG, SMBC и Samba Capital.
Январское размещение евробондов Саудовской Аравии проходило при меньшем спросе - тогда на те же три транша инвесторы подали заявки на сумму порядка $20 млрд. Впрочем, квазисуверенный долг Эр-Рияда вызывал и гораздо больший ажиотаж: в 2019 году еще полностью государственная Saudi Aramco разместила евробонды на $12 млрд при спросе свыше $100 млрд.
С момента предыдущего размещения Саудовской Аравии не прошло и трех месяцев, однако они вместили в себя огромное количество событий: пандемия коронавируса, развал сделки ОПЕК+ в прежней конфигурации, последовавшую "ценовую войну" на рынке нефти и новое соглашение производителей, достигнутое в минувшее воскресенье.
В январе Саудовская Аравия также разместила три транша еврооблигаций - на общую сумму $5 млрд. Объем 7-летнего транша составил $1,25 млрд, доходность - премия 85 б.п. к US Treasuries, объем 12-летнего транша - $1 млрд (доходность - премия 110 б.п к US Treasuries), длинные еврооблигации со сроком обращения 35 лет на $2,75 млрд были размещены по ставке 3,84%.
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