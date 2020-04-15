МЭА допускает дефицит на нефтяном рынке уже во II полугодии

Реальное сокращение добычи нефти странами ОПЕК+ и их партнерами из "большой двадцатки", закачка лишней нефти в стратегические резервы и восстановление спроса могут привести к дефициту предложения на рынке нефти уже во втором полугодии.

"Если добыча нефти действительно резко упадет, часть нефти будет закачана в стратегические резервы, и спрос начнет восстанавливаться, то во второй половине 2020 года спрос превысит предложение. Это позволит рынку начать сокращать огромный избыток запасов, который накапливается в первой половине года. Действительно, наши текущие оценки спроса и предложения предполагают, что во втором полугодии снижение запасов составит 4,7 млн б/с", - говорится в ежемесячном обзоре Международного энергетического агентства (МЭА).

"Во всем мире миллиарды людей страдают от одного из самых серьезных кризисов в области здравоохранения. Глобальная экономика находится под давлением, чего не было со времен Великой депрессии в 1930-х годах. Предприятия терпят крах, а безработица растет. Меры по изоляции граждан применяются в 187 странах, и, хотя они различаются по объему, активность в транспортном секторе резко сократилась практически повсеместно. Даже если предположить, что ограничения на поездки будут сняты во второй половине года, мы ожидаем, что мировой спрос на нефть в 2020 году упадет на 9,3 млн б/с по сравнению с 2019 годом, что приведет к потере тенденции почти десятилетнего роста", - отмечает МЭА.

По оценке агентства, инициативы ОПЕК+ и стран G20 по сокращению добычи нефти, утвержденные в минувшее воскресенье, повлияют на рынок нефти тремя способами. Во-первых, сокращение добычи ОПЕК+ в мае для достижения базового уровня фактически составит 10,7 млн б/с, а не 9,7 млн б/с, поскольку апрельская добыча была высокой. Это обеспечит некоторое немедленное освобождение от излишков предложения в ближайшие недели, снизив пик роста запасов.

Во-вторых, четыре страны (Китай, Индия, Корея и США) либо предложили промышленности свои стратегические хранилища для временного хранения лишних баррелей, либо рассматривают возможность увеличения своих стратегических запасов, чтобы воспользоваться преимуществами более низких цен. Это создаст дополнительный резерв для предстоящего наращивания запасов, помогая рынку преодолеть этот сложный период.

В-третьих, другие производители нефти, среди которых США и Канада, по оценкам МЭА, могут сократить производство примерно на 3,5 млн б/с в ближайшие месяцы из-за влияния более низких цен. Уход этого объема добычи в сочетании с сокращением ОПЕК+ во втором полугодии 2020 года приведет к дефициту на рынке, что повлечет за собой прекращение роста запасов и возврат к более нормальным рыночным условиям, считает агентство.

"Если закачка объемов нефти в стратегические резервы, которые могут достигать 200 млн баррелей, состоялась бы в ближайшие три месяца или около того, это могло бы снизить поставки на рынок на около 2 млн б/с", - отмечается в обзоре.

"Тем не менее, предполагаемое наращивание запасов на уровне 12 млн б/с в первой половине года по-прежнему вызывает риск перегрузить логистику нефтяной промышленности - судов, трубопроводов и резервуаров - в ближайшие недели. В этом отчете мы оцениваем, что доступные мощности могут быть заполнены в середине года, основываясь на наших рыночных балансах", - считает МЭА.

В других частях логистической цепочки, подчеркивает МЭА, уже тоже есть проблемы, такие как конкуренция за покупку места в системах нефтяных трубопроводов. Есть также проблемы с качеством: невозможно разместить нефть разного качества во всех резервуарах, и для некоторых продуктов требуются специальные хранилища. Плавучие хранилища становятся дороже, поскольку трейдеры соревнуются за корабли. Расходы на фрахтование очень больших грузовых перевозок с февраля выросли более чем вдвое. Никогда прежде нефтяная отрасль не подходила так близко к испытаниям своих логистических возможностей до предела.

"Понятно, что миру предстоит пройти долгий путь, прежде чем мы сможем оставить позади кризис, связанный с COVID-19. Однако нас обнадеживает солидарность, проявленная политиками из стран-производителей и потребителей, работающих вместе для решения этой исторической задачи обеспечения стабильности на рынке нефти", - резюмирует агентство.