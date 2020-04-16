Укроборонпром вернул домой своих сотрудников из Азербайджана

Украинский государственный концерн "Укроборонпром" вернул 8 своих сотрудников из Азербайджана, которые проведут две недели на обсервации, сообщила пресс-служба концерна.
"Группа из 8 сотрудников государственных предприятий "Одесский авиационный завод" и "Чугуевский авиационный ремонтный завод" успешно вернулась домой с Азербайджанской республики", – сказано в сообщении Укроборонпрома, обнародованного в среду вечером.
В концерне уточнили, что специалисты находились в Азербайджане в рамках выполнения внешнеэкономического контракта государственной компании "Укрспецэкспорт" с вооруженными силами Азербайджанской Республики.
"Руководство "Укроборонпрома" слаженно отработало эвакуацию специалистов во взаимодействии с Министерством иностранных дел Украины, Государственной пограничной службой Украины, Министерством внутренних дел Украины и Министерством обороны Азербайджанской Республики. Со стороны "Укроборонпрома" возвращения украинских специалистов домой координировал заместитель генерального директора по авиа- и ракетостроению Руслан Корж", – сообщили в концерне.
Также отмечается, что прибывшие сотрудники будут помещены на обсервацию.
"Сейчас все наши чувствуют себя нормально, потому что наконец приехали домой. Ближайшие две недели авиаторы проведут в обсервации на одной из баз под Киевом ", - сообщил Корж.
Кроме того, в Укроборонпроме подчеркнули, что часть специалистов концерна останется работать в Азербайджане, выполняя контрактные обязательства в контролируемых и безопасных условиях одной из военных баз.
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