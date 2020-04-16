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Внешняя политика 16.04.2020 00:11

Укроборонпром вернул домой своих сотрудников из Азербайджана

Украинский государственный концерн "Укроборонпром" вернул 8 своих сотрудников из Азербайджана, которые проведут две недели на обсервации, сообщила пресс-служба концерна.

"Группа из 8 сотрудников государственных предприятий "Одесский авиационный завод" и "Чугуевский авиационный ремонтный завод" успешно вернулась домой с Азербайджанской республики", – сказано в сообщении Укроборонпрома, обнародованного в среду вечером.

В концерне уточнили, что специалисты находились в Азербайджане в рамках выполнения внешнеэкономического контракта государственной компании "Укрспецэкспорт" с вооруженными силами Азербайджанской Республики.

"Руководство "Укроборонпрома" слаженно отработало эвакуацию специалистов во взаимодействии с Министерством иностранных дел Украины, Государственной пограничной службой Украины, Министерством внутренних дел Украины и Министерством обороны Азербайджанской Республики. Со стороны "Укроборонпрома" возвращения украинских специалистов домой координировал заместитель генерального директора по авиа- и ракетостроению Руслан Корж", – сообщили в концерне.

Также отмечается, что прибывшие сотрудники будут помещены на обсервацию.

"Сейчас все наши чувствуют себя нормально, потому что наконец приехали домой. Ближайшие две недели авиаторы проведут в обсервации на одной из баз под Киевом ", - сообщил Корж.

Кроме того, в Укроборонпроме подчеркнули, что часть специалистов концерна останется работать в Азербайджане, выполняя контрактные обязательства в контролируемых и безопасных условиях одной из военных баз.

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Тэги: УКРАИНА, АЗЕРБАЙДЖАН, РАБОТНИКИ, ВОЗВРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]