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Дальнее зарубежье 16.04.2020 09:13

Принц Гарри с супругой пожертвуют более $110 тыс. на питание британским школьникам на фоне пандемии коронавируса

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл объявили, что деньги, полученные благодаря трансляции церемонии их бракосочетания, будут направлены на обеспечение питания британских школьников на время вспышки коронавируса в стране, сообщает в среду издание Daily Mail.

Так, принц Гарри и Меган Маркл распорядились передать более $110 тыс. благотворительной организации Feeding Britain.

Супруги, которые в настоящий момент находятся в США, недавно связались с духовным главой Церкви Англии в Соединённом Королевстве архиепископом Кентерберийским Джастиным Уэлби, который проводил торжество в 2018 году и в то же время возглавляет Feeding Britain. Поскольку эта благотворительная организация сейчас активно занимается поддержкой пострадавших от коронавируса, было принято решение потратить полученные от свадебной церемонии средства на благотворительность.

"Мы невероятно благодарны за такую щедрую поддержку, которая, слава Богу, поддержит наши действия по борьбе с коронавирусом, пока школы не откроются", - отметил директор компании Feeding Britain Эндрю Форси.

Он добавил, что в сложившейся ситуации организация "ежедневно помогает обеспечивать завтраком, обедом и ужином" десятки тысяч британских школьников.

Daily Mail напоминает, что, согласно ранее достигнутой договоренности британской телерадикорпорации BBC c принцем Гарри и его супругой, при получении сверхприбыли от трансляции свадьбы эти деньги должны были быть переданы на благотворительные цели.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КОРОНАВИРУС, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]