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Дальнее зарубежье 16.04.2020 09:26

Должен быть найден баланс между возвращением к работе и защитой людей от COVID-19 - Трамп

Необходимо изыскать баланс между защитой людей от коронавируса COVID-19 и активизацией экономики страны, так как закрытость страны также может приводить к смерти людей, заявил на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп.

"Смерть случается и из-за того, что страна полностью закрыта. Нам нужно вернуться к работе", - заявил Трамп, отвечая на вопрос журналиста об открытии стран в условиях пандемии.

"Должен существовать баланс (между защитой людей и экономикой - ИФ)", - добавил президент.

Трамп подчеркнул, что в условиях закрытой страны "горячая линия по предотвращению самоубийств разрывается, люди теряют работу. (...) Люди, которые не принимали наркотики, сейчас становятся наркозависимыми, потому что они переживают проблему: у них нет работы, у них нет дохода".

Американский лидер отметил, что возобновление нормального функционирования экономики страны начнется на уровне штатов.

"Они (губернаторы - ИФ) откроют их таким образом, каким посчитают нужным. И мы их полностью поддержим", - подчеркнул Трамп.

Ранее Трамп заявил, что в четверг представит детали руководства губернаторам штатов по снятию ограничений, введенных из-за пандемии, для возобновления экономической активности в стране.

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Тэги: США, ТРАМП, ЭКОНОМИКА, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]