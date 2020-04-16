Трамп пригрозил Конгрессу США принудительными каникулами в целях назначения на посты нужных ему людей

Президент США Дональд Трамп заявил, что может в принудительном порядке отправить на каникулы весть состав Конгресса, чтобы назначить на посты нужных ему кандидатов.

"Сенат должен либо выполнить свой долг и проголосовать за моих кандидатов, либо официально объявить перерыв, чтобы я мог осуществить назначения", - сказал президент на брифинге.

По его словам, в условиях пандемии коронавируса администрации необходимы квалифицированные кадры, однако из-за бездействия Конгресса они не могут приступить к своим обязанностям.

Законодатели в обеих палатах Конгресса в настоящее время в отпуске, но при этом проводят формальные сессии, не утверждая выдвинутых президентом кандидатов на посты в администрации.

"Нынешняя практика выезда из города во время проведения фальшивых заседаний ради проформы - это нарушение долга, которое американский народ не может себе позволить во время этого кризиса. То, что они делают - это жульничество. Это жульничество. И все это знают", - сказал Трамп.

Конституция предоставляет Трампу право в исключительных случаях отправлять конгрессменов на каникулы, а в этот период осуществлять назначения на вакантные посты в администрации без одобрения Сената.

По словам Трампа, необходимо срочно решить вопрос с назначением ряда кандидатов, включая директора национальной разведки, руководителя Агентства по глобальным медиа.