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Регион 16.04.2020 09:12

Иранские корабли совершили опасные маневры рядом с американскими кораблями - командование ВМС США

11 иранских кораблей Корпуса Стражей Исламской революции неоднократно опасно приближались к шести кораблям ВМС США и береговой охраны в Персидском заливе в среду, сообщило Центральное командование ВМС США.

"Корабли Корпуса Стражей Исламской революции неоднократно пересекали нос и корму американских кораблей на чрезвычайно близком расстоянии и высокой скорости", - говорится в заявлении командования.

Отмечается, что на предупреждения с американской стороны ответа не последовало. Иранские корабли ушли примерно через час.

"Опасные и провокационные действия Корпуса Стражей Исламской революции увеличивали риск просчета и столкновения, и не соответствовали признанной Конвенции о международных правилах предотвращения столкновений на море", - говорится в заявлении.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ИРАН, КОРАБЛИ, СБЛИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]