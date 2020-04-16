Тысячи жителей американского штата Мичиган провели демонстрацию протеста против введенного властями режима "сидим дома" во избежание распространения коронавирусной инфекции, сообщают СМИ с места событий.

Тысячи демонстрантов на автомобилях, постоянно сигналя, собрались у Капитолия штата Мичиган, скандируя: "Заприте ее!" в знак протеста против введенных губернатором штата Гретхен Уитмер мер против инфекции.

Движение в районе Капитолия, где прошел митинг под названием "Операция тупик" было перекрыто.

Митинг был организован Консервативной коалицией Мичигана, поддерживающей Республиканскую партию, чтобы бросить вызов мерам социального дистанцирования, которые являются одними из самых жестких в стране.

В штате насчитывается более 27 тыс. подтвержденных случаев заражения COVID-19 при 1,8 тыс. скончавшихся.

Уитмер поддерживает потенциального кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена.