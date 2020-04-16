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Дальнее зарубежье 16.04.2020 09:18

Число жертв коронавируса в США превысило 28 тыс., инфицировано более 630 тыс. - университет Хопкинса

По состоянию на 02:00 по московскому времени, в США из-за связанных с коронавирусом заболеваний скончались 28 тыс. 326 человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в стране с начала распространения инфекции COVID-19 зарегистрировано 636 тыс. 350 заразившихся.

В мире, по данным университета, число инфицированных достигло 2 млн 056 тыс. 055, скончавшихся - 134 тыс. 178.

Университет осуществляет мониторинг распространения коронавируса по всему миру, основываясь на информации, поступающий от властей соответствующих стран и из других источников.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, КОРОНАВИРУС, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]