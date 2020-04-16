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СНГ 16.04.2020 09:21

Число заражений COVID-19 в Казахстане превысило 1,3 тыс

Медики, по данным на утро четверга, выявили в Казахстане еще 36 случаев заражения коронавирусом, сообщил в четверг республиканский оперативный штаб.

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в Казахстане достигло 1331.

По данным штаба, новые заражения выявлены в Алматы - 13 случаев, в Нур-Султане - пять инфицированных. В Кызылординской области зафиксированы четыре новых случая, в Павлодарской - два, в Мангистауской - один, в Шымкенте - три, в Западно-Казахстанской области - пять, в Актюбинской области - один, в Карагандинской области - два.

Таким образом, всего в настоящее время подтверждены в Нур-Султане - 302 случая заражения коронавирусом, в Алматы - 393. В Кызылординской области выявлено 131 заражение, в Карагандинской области - 84, Акмолинской - 80, Атырауской - 70, Жамбылской - 49, в Шымкенте - 43, в Восточно-Казахстанской области - восемь, Алматинской - 25, Актюбинской - 14, Северо-Казахстанской - 28, Павлодарской - 13, Мангистауской - 12, Западно-Казахстанской - 25, Туркестанской - 49, Костанайской - пять.

Число выздоровевших после коронавируса в Казахстане составляет 240 человек, скончались 16.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]