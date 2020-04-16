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Здравоохранение 16.04.2020 09:23

COVID-19 возник в лаборатории в Ухане, первым заболевшим стал ее сотрудник

Коронавирус нового типа COVID-19 возник в Уханьской лаборатории, ее работник стал "нулевым пациентом", сообщает Fox News со ссылкой на источники.

Согласно источникам телеканала, Китай стремился продемонстрировать, что способности страны по выявлению и борьбе с вирусами равны или превышают возможности США.

Первоначально вирус лабораторным путем был передан от летучей мыши к человеку, а затем попал в популяцию в Ухане, сообщает телеканал.

По мнению одного из собеседников, ситуация с распространением COVID-19 может стать "самым дорогостоящим правительственным прикрытием всех времен".

По данным источников телеканала, на Уханьском рынке, который изначально считался местом происхождения вируса, никогда не продавали летучих мышей. При помощи Уханьского рынка Китай пытался отвлечь внимание от лаборатории.

Ранее газета Washington Post сообщила, что сотрудники посольства США еще в январе 2018 года предупреждали о недостаточной безопасности в лаборатории Уханьского института вирусологии и о том, что ученые проводят рискованные исследования коронавируса, передаваемого от летучих мышей.

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Тэги: США, КИТАЙ, КОРОНАВИРУС, НАЧАЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]