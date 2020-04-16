22 новых случая заражения COVID-19 зарегистрировано в Южной Корее

Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) сообщил о 22 новых случаях коронавируса в стране.
Таким образом общее число зараженных достигло 10 тыс. 613 человек.
Четыре человека скончались. Всего за время эпидемии в стране умерли 229 пациентов с диагнозом COVID-19.
За последние сутки из больниц выписался 141 человек. Общее число выздоровевших составило 7тыс.757 человек.
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