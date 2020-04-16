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22 новых случая заражения COVID-19 зарегистрировано в Южной Корее

Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) сообщил о 22 новых случаях коронавируса в стране.

Таким образом общее число зараженных достигло 10 тыс. 613 человек.

Четыре человека скончались. Всего за время эпидемии в стране умерли 229 пациентов с диагнозом COVID-19.

За последние сутки из больниц выписался 141 человек. Общее число выздоровевших составило 7тыс.757 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]