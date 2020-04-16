22 новых случая заражения COVID-19 зарегистрировано в Южной Корее

Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) сообщил о 22 новых случаях коронавируса в стране.

Таким образом общее число зараженных достигло 10 тыс. 613 человек.

Четыре человека скончались. Всего за время эпидемии в стране умерли 229 пациентов с диагнозом COVID-19.

За последние сутки из больниц выписался 141 человек. Общее число выздоровевших составило 7тыс.757 человек.