Нефтяные цены меняются слабо и разнонаправленно после падения накануне, Brent подорожала до $27,93 за баррель

Цены на нефть эталонных марок не демонстрируют единой динамики в четверг после сильного падения накануне, вызванного данными о росте запасов нефти в США по итогам 12-й недели подряд и прогнозом спроса от Международного энергетического агентства (МЭА).
Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 09:07 в четверг составила $27,93 за баррель, что на $0,24 (0,87%) выше уровня предыдущей сессии. В среду они подешевели на 6,6% до минимума 1 апреля.
Фьючерсы на нефть WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подешевели на $0,02 (0,1%) - до $19,85 за баррель. Накануне их стоимость снизилась на 1,2% и установилась на минимальной отметке с февраля 2002 года, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.
"Несмотря на усилия по сокращению добычи, предпринятые за последнюю неделю крупнейшими мировыми производителями нефти, чтобы сбалансировать рынок, мир сталкивается с проблемой спроса", - отмечает один из редакторов Sevens Report Research Тайлер Ричи, которого цитирует MarketWatch.
Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 10 апреля, подскочили на 19,2 млн баррелей, сообщило в среду Минэнерго страны. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали рост на 10,1 млн баррелей.
Добыча нефти в США на прошлой неделе сократилась на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 12,3 млн б/с.
Запасы бензина в стране за неделю повысились на 4,9 млн баррелей, дистиллятов - на 6,3 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали увеличения запасов бензина на 7,1 млн баррелей, дистиллятов - на 1,8 млн баррелей.
Помимо этого, МЭА обнародовало в среду прогноз, согласно которому мировой спрос на нефть сократится на рекордные 9,3 млн б/с в 2020 году. В апреле, по оценкам МЭА, глобальный спрос на нефть будет на 29 млн б/с меньше, чем годом ранее, а во втором квартале - на 23,1 млн б/с ниже год к году.
МЭА также ожидает, что в мае закончатся свободные мощности нефтехранилищ.
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