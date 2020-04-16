В Таиланде выявлены 29 новых заражений COVID-19, всего подтверждены 2627

Правительство Таиланда в четверг сообщило о 29 новых случаях заражения COVID-19. Таким образом общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в стране достигло 2 тыс.627 человек.

По данным властей, за минувшие сутки в Таиланде скончались три человека с коронавирусом, всего за время эпидемии в королевстве умерли 46 человек с COVID-19.

Вместе с тем, за истекшие сутки из больниц были выписаны 96 человек. Общее число выздоровевших после коронавируса составило 1 тыс.593 человека.

Самое большое число новых заражений COVID-19 было зафиксировано 22 марта. Тогда сообщалось о 188 зараженных.

Тестирование на COVID-19 в Таиланде проводится в ограниченном количестве, поэтому число фактических случаев заражения может быть выше.