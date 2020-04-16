Манат укрепился к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 16 апреля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 16 апреля ЦБА установил 1,8488 манат/1EUR (15 апреля – 1,8657 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 16 апреля установил 0,0227 манат/1RUB (15 апреля – 0,0233 манат/1RUB).

А.Мамедов