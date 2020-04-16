В Австралии частично разделяют обеспокоенность США о деятельности ВОЗ - МИД

Глава МИД Австралии Марис Пейн в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео обсудила деятельность Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и указала на необходимость пересмотра некоторых ее миссий.
"Мы разделяем некоторую обеспокоенность США, и, я думаю, что есть сферы деятельности ВОЗ, которые должны быть пересмотрены", - сказала Пейн в эфире телеканала Seven Network.
По ее словам, Австралия приняла ряд мер по ограничению поездок в провинцию Хубэй одной из первых, в результате чего подверглась критике со стороны ВОЗ.
Между тем, министр указала, что Австралия по-прежнему поддерживает работу ВОЗ в Тихоокеанском регионе.
"Австралия и Новая Зеландия в настоящее время очень, очень тесно сотрудничают с ВОЗ в Тихоокеанском регионе", - сказала она.
В госдепе США в свою очередь сообщили, что Помпео и Пейн обсудили в ходе телефонного разговора, состоявшегося накануне, "продолжающееся двустороннее и международное сотрудничество по сдерживанию пандемии COVID-19".
Госсекретарь США также выразил благодарность главе МИД Австралии за помощь в возвращении на родину американцев на фоне ситуации с коронавирусом.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация временно прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения, пока в Вашингтоне изучают то, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавируса COVID-19.
"Реальность заключается в том, что ВОЗ не смогла адекватно получить информацию (по COVID-19 - ИФ) и поделиться ею своевременно и транспарентно", - пояснил Трамп журналистам.
Он отметил, что организация не смогла проверить "заслуживавшие доверия" сообщения об обстановке в Ухане, которые шли вразрез с заявлениями властей КНР, и что ВОЗ поначалу не принимала во внимание доклады о возможности передачи коронавируса от человека к человеку. В результате, напомнил Трамп, было потеряно время, и ситуация с распространением вируса резко ухудшилось.
"ВОЗ не смогла выполнить свое основное предназначение и должна понести ответственность", - подчеркнул президент США.
Он напомнил, что в то время как США делали взносы в ВОЗ в размере между $400 и $500 млн, Китай тратил лишь $40 млн.
По словам Трампа, один из главных проступков ВОЗ заключался в том, что она противодействовала решению США закрыть границу с КНР.
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