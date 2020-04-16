Белоруссия запросила у ЕБРР $1 млрд для поддержки бизнеса в условиях пандемии

Правительство Белоруссии запросило у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) до $1 млрд, которые предлагается через крупные госбанки направить на поддержку предприятий в условиях экономического кризиса на фоне пандемии коронавируса.
Состоялась встреча в формате видеоконференции первого вице премьера Белоруссии Дмитрия Крутого с вице-президентом ЕБРР Аланом Пию.
"Первый вице-премьер подчеркнул, что белорусская сторона заинтересована в предоставлении кредитных ресурсов ЕБРР крупным государственным банкам - ОАО "АСБ Беларусбанк", ОАО "Белагропромбанк", ОАО "Белинвестбанк", ОАО "Банк развития Республики Беларусь" в объеме до 1 млрд долларов, в том числе для малых и средних компаний из наиболее пострадавших секторов экономики", - говорится в сообщении пресс-службы белорусского Совмина.
Белоруссия рассчитывает на расширение мандата ЕБРР с целью кредитования крупных государственных предприятий, которые понесли наибольшие издержки на фоне глобального ухудшения экономической ситуации. В первую очередь, речь идет об основных транспортных компаниях - Белорусской железной дороге, авиакомпании "Белавиа". При этом белорусская сторона рассчитывает на возможное софинансирование со стороны ЕБРР и других международных финансовых организаций.
"Что касается софинансирования с другими финансовыми институтами (Всемирный банк, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Европейский инвестиционный банк) - тут предполагается сохранение лимитов для действующих клиентов ЕБРР в Беларуси, расширение мандата на кредитование отдельных государственных организаций, оказавшихся в сложном положении (Белавиа, БелЖД, Гомельстекло, деревообработка)", - приведены в сообщении слова Крутого.
Он также отметил, что все ранее подписанные соглашения о реализации проектов продолжают реализовываться. При этом Крутой согласовал, что ЕБРР не будет применять штрафные санкции в случае отсутствия возможности провести тендеры или организовать приезд международных консультантов из-за введенных ограничений передвижения.
Кроме того, белорусская сторона поддержала временное продление полномочий президента ЕБРР Сумы Чакрабарти, обусловленное сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуации, отмечается в сообщении.
ЕБРР в 2019 году профинансировал в республике 24 проекта на 390 млн евро. С учетом привлеченных синдицированных кредитов на сумму 40 млн евро, общий объем кредитования в 2019 году составил 430 млн евро. В 2018 году ЕБРР профинансировал в стране 21 проект на сумму более 360 млн евро. С начала своей деятельности в республике в 1992 году ЕБРР профинансировал 130 проектов почти на 2,9 млрд евро.
Президент ЕБРР Сума Чакрабарти 6 февраля в Минске заявлял о заинтересованности в расширении сотрудничества банка с белорусским госсектором. Такой подход планировалось закрепить в новой стратегии ЕБРР для Белоруссии. Разработку стратегии планировалось начать в конце 2020 года.
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