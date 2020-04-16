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СНГ 16.04.2020 13:40

В Узбекистане выявлены более 9,5 тыс. человек, контактировавших с зараженными COVID-19 - Генпрокуратура

Генеральная прокуратура Узбекистана выявила более 9,5 тыс. человек, контактировавших с зараженными коронавирусом COVID-19, все они отправлены на карантин, сообщил представитель надзорного ведомства страны Содикжон Бердиалиев.

"К настоящему времени собраны данные о 9538 гражданах, которые были в контакте с пациентами, у которых был подтвержден диагноз COVID-19", - сказал Бердиалиев на онлайн брифинге в четверг.

По его данным, из общего числа контактов 2 тыс. 204 человека являются родственниками пациентов, 3 тыс. 877 работают или находились в постоянном общении с ними, 3 тыс. 453 тыс. человек были в контакте с инфицированными хотя бы один раз. Все они помещены на карантин.

Ранее Генпрокуратура Узбекистана сообщил, что создана специальная межведомственная рабочая группа по определению лиц, контактировавших с зараженными коронавирусом. Ведомство также попросило граждан вести записи своих контактов и передвижений на период карантинных мероприятий по недопущению распространения COVID-19.

По данным Минздрава Узбекистана, число подтвержденных заражений COVID-19 в стране в четверг достигло 1349. Первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта. В регионах Узбекистана, где выявлены заражения, введены чрезвычайные меры, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, КОРОНАВИРУС, КОНТАКТЫ, КАРАНТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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