Армения получила из КНР партию реагентов для тестов на COVID-19

Реагенты для производства тестов на выявление коронавируса COVID-19 доставлены в Армению спецрейсом из Китая, сообщил в четверг вице-премьер республики Тигран Авинян.

"Вчера из Китая в Ереван прибыл очередной рейс, подготовленный совместно с МИД и Минобороны Армении. Самолетом доставлены 100 тыс. реагентов для тестов, которые переданы Институту молекулярной биологии Еревана", - сказал Авинян на заседании правительства Армении.

По его словам, Армения будет производить тесты и использовать их в республике.

По данным на 16 апреля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Армении достигло 1159, число жертв коронавирусной инфекции увеличилось до 18 человек,