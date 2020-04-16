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Регион 16.04.2020 13:59

Армения получила из КНР партию реагентов для тестов на COVID-19

Реагенты для производства тестов на выявление коронавируса COVID-19 доставлены в Армению спецрейсом из Китая, сообщил в четверг вице-премьер республики Тигран Авинян.

"Вчера из Китая в Ереван прибыл очередной рейс, подготовленный совместно с МИД и Минобороны Армении. Самолетом доставлены 100 тыс. реагентов для тестов, которые переданы Институту молекулярной биологии Еревана", - сказал Авинян на заседании правительства Армении.

По его словам, Армения будет производить тесты и использовать их в республике.

По данным на 16 апреля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Армении достигло 1159, число жертв коронавирусной инфекции увеличилось до 18 человек,

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, КИТАЙ, КОРОНАВИРУС, ТЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]