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Дальнее зарубежье 16.04.2020 14:20

Власти Японии хотят расширить режим ЧП на всю страну

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ из-за ситуации с коронавирусом планирует расширить режим чрезвычайного положения на всю страну, сообщает издание Nikkei Asian Review.

В скором времени Абэ обратится к коллегии экспертов по вирусологии, чтобы они рекомендовали ввести режим ЧП во всех 47 префектурах до 6 мая. Окончательное решение о чрезвычайном положении будет принимать команда правительства по борьбе с коронавирусом.

При режиме ЧП будут закрыты рестораны, караоке, залы игровых автоматов, рекреационные зоны. Продовольственные магазины, банки, больницы и другие предприятия общественной важности продолжат работу.

Ранее Абэ в официальном порядке утвердил до 6 мая режим чрезвычайного положения в семи префектурах Японии, включая Токио.

В настоящее время в Японии зафиксировано более 8,6 тыс. случаев коронавируса, скончались 178 человек.

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Тэги: ЯПОНИЯ, КОРОНАВИРУС, ЧП, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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