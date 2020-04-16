Власти Японии хотят расширить режим ЧП на всю страну

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ из-за ситуации с коронавирусом планирует расширить режим чрезвычайного положения на всю страну, сообщает издание Nikkei Asian Review.
В скором времени Абэ обратится к коллегии экспертов по вирусологии, чтобы они рекомендовали ввести режим ЧП во всех 47 префектурах до 6 мая. Окончательное решение о чрезвычайном положении будет принимать команда правительства по борьбе с коронавирусом.
При режиме ЧП будут закрыты рестораны, караоке, залы игровых автоматов, рекреационные зоны. Продовольственные магазины, банки, больницы и другие предприятия общественной важности продолжат работу.
Ранее Абэ в официальном порядке утвердил до 6 мая режим чрезвычайного положения в семи префектурах Японии, включая Токио.
В настоящее время в Японии зафиксировано более 8,6 тыс. случаев коронавируса, скончались 178 человек.
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