Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8488 RUR   0.0227 GBR   2.1208 TRY   0.2458

Цена на нефть

15.04   $/bbl WTI 19.87 -0.24 Brent 27.69 -1.91

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 16.04.2020 13:13

Власти Азербайджана меняют механизм начисления средств во внебюджетные фонды госструктур

В Азербайджане предлагается изменить механизм начисления средств во внебюджетные фонды государственных структур, часть поступающих средств в такие фонды будет перенаправляться в госбюджет.

Это предусмотрено поправками в законы "О дорожном движении", "О социальном страховании", "О медицинском страховании", "О страховании от безработицы" и в другие законы, представленных для обсуждения на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента).

Согласно поправкам, 7% от средств, ранее направляемых во внебюджетные фонды, предлагается перечислять в государственный бюджет. Таким образом, во внебюджетных фондах будут оставаться 43%, а не 50% собираемых госструктурами средств.

Если же во внебюджетный фонд госструктур поступало 25% средств от различных действий, то согласно изменениям, 7% теперь будет направляться в госбюджет, 18% поступивших средств оставаться во внебюджетном фонде госструктур.

В случае принятия поправки вступят в силу с 1 апреля 2020 года.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФОНДЫ, СРЕДСТВА, ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]