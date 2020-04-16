Власти Азербайджана меняют механизм начисления средств во внебюджетные фонды госструктур

В Азербайджане предлагается изменить механизм начисления средств во внебюджетные фонды государственных структур, часть поступающих средств в такие фонды будет перенаправляться в госбюджет.

Это предусмотрено поправками в законы "О дорожном движении", "О социальном страховании", "О медицинском страховании", "О страховании от безработицы" и в другие законы, представленных для обсуждения на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента).

Согласно поправкам, 7% от средств, ранее направляемых во внебюджетные фонды, предлагается перечислять в государственный бюджет. Таким образом, во внебюджетных фондах будут оставаться 43%, а не 50% собираемых госструктурами средств.

Если же во внебюджетный фонд госструктур поступало 25% средств от различных действий, то согласно изменениям, 7% теперь будет направляться в госбюджет, 18% поступивших средств оставаться во внебюджетном фонде госструктур.

В случае принятия поправки вступят в силу с 1 апреля 2020 года.

А.Мамедов