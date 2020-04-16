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Финансы 16.04.2020 13:32

Должностные лица налоговых органов смогут получить допвыплаты при выходе в отпуск

В Азербайджане должностным лицам налоговых органов при выходе в основной отпуск предлагается выплачивать дополнительное пособие в размере месячного оклада.

Это предусмотрено изменениями в Положение о службе в налоговых органах, предложенными для обсуждения на пленарном заседании Милли меджлиса (парламента) Азербайджана.

Кроме того, изменения определяют размер дополнительных ежемесячных выплат должностным лицам за каждый год выслуги, начиная со второго года.

Если срок службы не превышает 5 лет, то сумму выплат предлагается установить в размере 5% зарплаты (в настоящее время размер надбавки равен 21 манат), от 5 до 10 лет – 10% зарплаты (в настоящее время 24 маната), от 10 до 15 лет – 20% (27 манатов), свыше 15 лет – 30% (от 30 до 60 манатов).

В случае принятие, изменения вступят в силу с 1 января 2020 года.

А.Мамедов

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]