В Сирии остаются до 15 граждан Грузии, воевавших на стороне террористов - спецслужба

На территории Сирии находятся до 15 грузинских граждан, которые принимали участие в боевых действиях на стороне террористов, говорится в ежегодном докладе Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии, представленном парламенту страны.

Большая часть из этих граждан находится в настоящее время в подконтрольных курдским силам лагерях, небольшая часть продолжает принимать участие в боевых действиях на северо-западе Сирии в районе Идлиба, сообщаю грузинские СМИ со ссылкой на документ.

По данным спецслужбы, в 2019 году в Сирии не было зафиксировано фактов гибели грузинских граждан. Вместе с тем в документе отмечается, что сбор подобной информации затруднен из-за отсутствия дипломатический отношений между Грузией и Сирией.

В докладе СГБ, представленном год назад, говорилось, что более 20 грузинских граждан в 2018 году участвовали в боевых действиях в Сирии и Ираке в рядах террористических организаций.

Тогда же грузинские СМИ сообщали о том, что в Сирии и Ираке за все время боевых действий погибло свыше 40 граждан Грузии. Большинство из них были выходцами из Панкисского ущелья и воевали в рядах "Исламского государства" (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация). В это число входит и погибший в 2016 году один из лидеров ИГИЛ Тархан Батирашвили (Абу Умар аш-Шишани), которого западные СМИ называли "военным министром" "Исламского государства".