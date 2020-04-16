Tesla открыла магазин на онлайн-площадке Taobao

Американская Tesla Inc. открыла магазин на одной из популярнейших платформ электронной торговли китайской компании Alibaba- Taobao.
Это очередной шаг Tesla, направленный на завоевание крупнейшего в мире автомобильного рынка, отмечает The Wall Street Journal.
Магазин Tesla появился на Taobao в четверг, а с 21 апреля там начнутся продажи запчастей для электромобилей компании и сопутствующих товаров. Сами машины купить через интернет пока нельзя, но потенциальные покупатели могут запросить через сайт тест-драйв.
Tesla начала поставки электромобилей, выпущенных на заводе в КНР, в январе и продолжает наращивать производство.
Alibaba владеет крупнейшими в Китае платформами электронной коммерции. Компания сводит на этих платформах покупателей и продавцов, предоставляя им различные сервисы. При этом на Alibaba приходится порядка 80% оборота электронной торговли в стране.
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