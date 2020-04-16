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Транспорт и связь 16.04.2020 14:08

Tesla открыла магазин на онлайн-площадке Taobao

Американская Tesla Inc. открыла магазин на одной из популярнейших платформ электронной торговли китайской компании Alibaba- Taobao.

Это очередной шаг Tesla, направленный на завоевание крупнейшего в мире автомобильного рынка, отмечает The Wall Street Journal.

Магазин Tesla появился на Taobao в четверг, а с 21 апреля там начнутся продажи запчастей для электромобилей компании и сопутствующих товаров. Сами машины купить через интернет пока нельзя, но потенциальные покупатели могут запросить через сайт тест-драйв.

Tesla начала поставки электромобилей, выпущенных на заводе в КНР, в январе и продолжает наращивать производство.

Alibaba владеет крупнейшими в Китае платформами электронной коммерции. Компания сводит на этих платформах покупателей и продавцов, предоставляя им различные сервисы. При этом на Alibaba приходится порядка 80% оборота электронной торговли в стране.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, TESLA, ОНЛАЙН, МАГАЗИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]