Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8488 RUR   0.0227 GBR   2.1208 TRY   0.2458

Цена на нефть

15.04   $/bbl WTI 19.87 -0.24 Brent 27.69 -1.91

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 16.04.2020 14:11

МБА сократил в I квартале активы на 3,7%, чистую прибыль - на 60,8%

ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА), крупнейший банк страны, сократил в I-ом квартале 2020 года активы на 3,7% - до 8 млрд 880,952 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

Кредитный портфель в январе-марте 2020 года вырос на 2,6% - до 2 млрд 436,592 млн манатов.

Обязательства банка на конец отчетного квартала равны 7 млрд 478,831 млн манатов (спад на 5,1% - ИФ).

Объем депозитов в МБА на конец отчетного периода составил 5 млрд 348,093 млн манатов (спад на 5,1%).

Капитал банка на 31 марта 2020 года составил 1 млрд 402,121 тыс. манатов (рост в первом квартале на 4,7%). Уставный капитал банка равен 1 млрд 224,478 млн манатов (не изменился).

МБА завершил первый квартал 2020 года с чистой прибылью в размере 51 млн 49,27 тыс. манатов (спад на 60,8% по сравнению с январем-мартом 2019 года – ИФ). Процентные доходы банка за отчетный период составили 105 млн 772,44 тыс. манатов (спад на 2,7%), процентные расходы – 24 млн 882,4 тыс. манатов (рост на 6,3%). Непроцентные доходы банка в прошлом году составили 33 млн 245,42 тыс. манатов (рост на 13,1%), непроцентные расходы – 38 млн 505,83 тыс. манатов (рост на 30,6%).

МБА создан в 1992 году. Доля Минфина в капитале банка составляет 91,4%. В целом, доля государства в капитале банка составляет 95,27%.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МБА, АКТИВЫ


Похожие новости


МБА увеличил в 2019 году активы на 16% МБА увеличил в I полугодии активы на 7%, чистую прибыль - на 30,7% МБА увеличил в I квартале активы на 6,7%, сократил чистую прибыль на 6,8% Крупнейший банк Азербайджана сохранил в 2018г активы на уровне 2017г МБА сократил за 9 месяцев 2018г активы на 4% МБА сократил в I полугодии активы на 12%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]