МБА сократил в I квартале активы на 3,7%, чистую прибыль - на 60,8%

ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА), крупнейший банк страны, сократил в I-ом квартале 2020 года активы на 3,7% - до 8 млрд 880,952 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

Кредитный портфель в январе-марте 2020 года вырос на 2,6% - до 2 млрд 436,592 млн манатов.

Обязательства банка на конец отчетного квартала равны 7 млрд 478,831 млн манатов (спад на 5,1% - ИФ).

Объем депозитов в МБА на конец отчетного периода составил 5 млрд 348,093 млн манатов (спад на 5,1%).

Капитал банка на 31 марта 2020 года составил 1 млрд 402,121 тыс. манатов (рост в первом квартале на 4,7%). Уставный капитал банка равен 1 млрд 224,478 млн манатов (не изменился).

МБА завершил первый квартал 2020 года с чистой прибылью в размере 51 млн 49,27 тыс. манатов (спад на 60,8% по сравнению с январем-мартом 2019 года – ИФ). Процентные доходы банка за отчетный период составили 105 млн 772,44 тыс. манатов (спад на 2,7%), процентные расходы – 24 млн 882,4 тыс. манатов (рост на 6,3%). Непроцентные доходы банка в прошлом году составили 33 млн 245,42 тыс. манатов (рост на 13,1%), непроцентные расходы – 38 млн 505,83 тыс. манатов (рост на 30,6%).

МБА создан в 1992 году. Доля Минфина в капитале банка составляет 91,4%. В целом, доля государства в капитале банка составляет 95,27%.

А.Мамедов