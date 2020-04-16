Население Азербайджана в 1 квартале увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 1,2%

Население Азербайджана приобрело в январе-марте 2020 года в объектах розничной торговли потребительских товаров на сумму 9,2 млрд манатов, что на 1,2% превышает показатель аналогичного периода 2019 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
Согласно данным Госкомстата, за отчетный период расходы населения на приобретение продовольственных товаров, напитков и табачной продукции составили 4,8 млрд манатов (рост по сравнению с январем-мартом 2019 года на 2,9%), непродовольственных товаров – 4,4 млрд манатов (рост на 0,5%).
По данным комитета, за отчетный период 46,9% расходов потребителей в сети розничной торговли пришлось на продовольственные продукты, 5,5% - напитки и табачные изделия, 16,7% - на текстильную продукцию, одежду и обувь, 5,7% - электроприборы и мебель, 5,2% - автомобильное топливо, 1,6% - фармацевтическую и медицинскую продукцию, 0,7% - компьютерное, телекоммуникационное и печатное оборудование, 17,7% - прочую непродовольственную продукцию.
За отчетный период 23,7% потребительских товаров было продано торговыми предприятиями, 47,8% - частными предпринимателями и 28,5% - на рынках и ярмарках. По сравнению с январем-мартом 2019 года оборот розничной торговли в реальном выражении увеличился на 28,5% для предприятий, для частных предпринимателей - сократился на 1,1%, на рынках и ярмарках - сократился на 11%.
Расходы на душу населения на покупку продовольственных товаров, напитков и табачных изделий в январе-марте 2020 года составили 162,1 манат, на покупку непродовольственных товаров – 147,3 манат.
Х.Насирзаде
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