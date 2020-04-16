Крупнейший производитель свинины в США временно закрыл три завода из-за коронавируса

Крупнейший американский производитель свинины Smithfield Foods Inc. с прошлых выходных объявил о приостановке работы трех своих заводов в США из-за вспышки коронавируса.

В среду компания сообщила в пресс-релизе, что два ее завода по производству продукции из свинины в Висконсине и Миссури прекратят работу позже на этой неделе, после того как у нескольких рабочих диагностировали коронавирус.

"У небольшого количества рабочих обоих предприятий обнаружили COVID-19. Сотрудники продолжат получать зарплату в течение двух недель, пока специальный персонал будет снова проводить тщательную чистку и дезинфекцию", - говорится в сообщении.

Помимо этого, завод в Миссури перестал получать сырье со свинокомбината в Су-Фолсе, в Южной Дакоте, о закрытии которого на неопределенный период был объявлено в воскресенье. Как отмечает Smithfield, на этот завод приходится 4-5% производства свинины в США.

"Без этого сырья завод (в Миссури - ИФ) не может продолжать работать. Smithfield возобновит производство в Су-Фолсе, как только получит дальнейшие указания от местных и федеральных властей", - заявили в компании.

Ранее ряд производителей мяса, среди которых JBS USA Holdings и Tyson Foods , приняли решение о приостановке работы некоторых своих заводов в США из-за пандемии.

Администрация президента США Дональда Трампа обеспокоена вспышкой заболевания на мясоперерабатывающих заводах, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Существуют опасения, что инфицирование рабочих этих предприятий может нарушить поставки продовольствия в стране.

Министр сельского хозяйства США Сонни Пердью в среду призвал власти в области здравоохранения "делать все возможное, чтобы заводы и жизненно важные отрасли продолжали работать". При этом он заверил, что "в США достаточно еды для всех граждан".

"Я хочу заверить вас, что США имеют надежное, устойчивое и безопасное снабжение продуктами питания", - сказал он на брифинге в Белом доме.

По данным представителей отрасли, поставки мяса в США остаются устойчивыми, пишет WSJ. Помимо этого, до вспышки вируса в страны были большие запасы мяса.