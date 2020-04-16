Диалог стран-производителей нефти скажется не только на объемах добычи, но и на процессах ценообразования - глава СПбМТСБ

Диалог стран-производителей нефти скажется не только на объемах добычи, но в будущем он может сказаться и на процессах ценообразования. Такое мнение высказал глава Санкт-Петербургской Международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Алексей Рыбников в ходе онлайн пресс-конференции в "Интерфаксе".

"По моему личному мнению, дело не закончится просто регулированием добычи. Диалог-многоугольник всех основных производителей скажется не только на процессах производства, но и на процессах ценообразования ", - сказал он.

"Будут обсуждаться новые вопросы - где, как продается, кем продается, на каких условиях, какие бенчмарки. Все это приведет в целом в какую-то систему, получит дополнительный импульс к движению, к размышлениям на эту тему. Пересмотр (в сторону ценообразования - ИФ) будет, но это очень долгосрочный процесс", - добавил Рыбников.

Вице-президент СПбМТСБ Антон Карпов добавил, что из-за пандемии коронавируса сокращается спрос на нефть и нефтепродукты во всем мире: "Эта тенденция не может нас не затрагивать. Уже упал спрос на авиационный керосин в виду запета международных перелетов, спрос на бензины и дизельное топливо. Падение спроса отражается и на экспортных направлениях, и внутреннем рынке - сложности везде примерно одни и те же".