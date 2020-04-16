Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8488 RUR   0.0227 GBR   2.1208 TRY   0.2458

Цена на нефть

15.04   $/bbl WTI 19.87 -0.24 Brent 27.69 -1.91

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 16.04.2020 18:52

ВОЗ призывает соблюдать ограничения из-за Covid-19 во время православной Пасхи

В странах, где будут отмечать православную Пасху, нужно внимательно отнестись к соблюдению рекомендаций по борьбе против коронавируса COVID-19, заявил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

В ходе онлайн брифинга в четверг он поблагодарил всех, кто соблюдал эти меры во время Пасхи, которую отметили западные христиане 12 апреля. "Я призываю всех продолжать выполнять рекомендации в то время, как мы приближаемся и к православной Пасхе", - добавил Клюге.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, ПАСХА, КОРОНАВИРУС, ВОЗ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]