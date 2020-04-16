ВОЗ призывает соблюдать ограничения из-за Covid-19 во время православной Пасхи

В странах, где будут отмечать православную Пасху, нужно внимательно отнестись к соблюдению рекомендаций по борьбе против коронавируса COVID-19, заявил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.
В ходе онлайн брифинга в четверг он поблагодарил всех, кто соблюдал эти меры во время Пасхи, которую отметили западные христиане 12 апреля. "Я призываю всех продолжать выполнять рекомендации в то время, как мы приближаемся и к православной Пасхе", - добавил Клюге.
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