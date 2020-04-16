Госдеп США обвиняет Россию в нарушении Конвенции о запрещении химоружия

США обвинили Россию в том, что она тайно продолжает разрабатывать химическое оружие и скрывать данные о запасах отравляющих веществ.

"США удостоверяют, что Россия, использовав боевое нервно-паралитическое вещество в ходе покушения на убийство 4 марта 2018 года на британской земле, нарушает Конвенцию о запрещении химоружия", - говорится в опубликованном госдепартаментом США ежегодном докладе о соблюдении странами договоренностей в сфере контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения.

"Эта атака указывает на то, что Россия сохраняет незаявленную программу создания химического оружия", - отмечается в документе.

"США не могут подтвердить, что Россия выполнила свои обязательства по полному декларированию своих объектов по производству и разработке химоружия, а также запасов отравляющих веществ", - подчеркивается в докладе.

В нем также говорится, что "США обеспокоены российской помощью сирийскому режиму, касающейся применения им хлора в сирийском городе Думе в апреле 2018 года".

27 сентября 2017 года Россия полностью уничтожила всё свое химическое оружие.

4 марта 2018 года в городе Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти заявили, что Скрипалей якобы отравили веществом А234, разработанным в рамках советской программы "Новичок". Россия категорически отвергла свою причастность к этому инциденту.

Однако история с отравлением Скрипалей еще больше обострила отношения между Москвой и Лондоном, привела к массовой высылке российских дипломатов из Великобритании и других западных стран и ответным шагам со стороны РФ.