Чилийский писатель Луис Сепульведа скончался с коронавирусом в Испании

Чилийский писатель и журналист Луис Сепульведа скончался в возрасте 70 лет после заражения коронавирусом в Испании, сообщают в четверг испаноязычные СМИ.

"Писатель Луис Сепульведа скончался в Овьедо", - говорится в заявлении барселонского книжного издательства Tusquets.

Шесть недель назад у Сепульведы диагностировали коронавирус COVID-19. Он был одним из первых, у кого подтвердилось заражение в Испании.

Писатель жил в Испании с 1990-ых годов.

Свой путь в литературе он начал с публикации сборников стихов и рассказов, широкая известность к нему пришла после публикации в 1989 году романа "Старик, который читал любовные романы".

Ему неоднократно присуждались национальные и международные литературные премии, в частности, поэтическую премию имени Габриэлы Мистраль, испанскую премию в области рассказов "Фельгера", Сепульведа является кавалером Ордена искусств и литературы.

Многие его литературные работы экранизированы.