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Дальнее зарубежье 16.04.2020 17:18

Чилийский писатель Луис Сепульведа скончался с коронавирусом в Испании

Чилийский писатель и журналист Луис Сепульведа скончался в возрасте 70 лет после заражения коронавирусом в Испании, сообщают в четверг испаноязычные СМИ.

"Писатель Луис Сепульведа скончался в Овьедо", - говорится в заявлении барселонского книжного издательства Tusquets.

Шесть недель назад у Сепульведы диагностировали коронавирус COVID-19. Он был одним из первых, у кого подтвердилось заражение в Испании.

Писатель жил в Испании с 1990-ых годов.

Свой путь в литературе он начал с публикации сборников стихов и рассказов, широкая известность к нему пришла после публикации в 1989 году романа "Старик, который читал любовные романы".

Ему неоднократно присуждались национальные и международные литературные премии, в частности, поэтическую премию имени Габриэлы Мистраль, испанскую премию в области рассказов "Фельгера", Сепульведа является кавалером Ордена искусств и литературы.

Многие его литературные работы экранизированы.

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Тэги: ИСПАНИЯ, ЧИЛИ, ПИСАТЕЛЬ, ВИРУС, КОНЧИНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]