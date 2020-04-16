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Дальнее зарубежье 16.04.2020 17:29

В Греции переселят 2 тыс. мигрантов из временных лагерей в квартиры и отели из-за пандемии

Власти Греции планируют в этом месяце переселить жильцов лагерей для беженцев, расположенных на греческих островах, в квартиры и отели в континентальной части страны, сообщают европейские СМИ.

"Эта дополнительная мера нацелена на снижение риска распространения коронавирусной инфекции", - указали в министерства страны по делам миграции.

В ведомстве отметили, что из лагерей вывезут 2380 человек, которые считаются "наиболее уязвимыми" для заражения коронавирусом.

Начиная с 19 апреля, их начнут перевозить в квартиры, отели и других временные лагеря, расположенные в континентальной части Греции.

На территории лагерей для беженцев на греческих островах Лесбос, Хиос, Самос, Лерос и Кос пока не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Между тем, в двух лагерях на территории континентальной части подобные случаи заболевания были зарегистрированы.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРЕЦИЯ, БЕЖЕНЦЫ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]