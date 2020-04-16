В Греции переселят 2 тыс. мигрантов из временных лагерей в квартиры и отели из-за пандемии

Власти Греции планируют в этом месяце переселить жильцов лагерей для беженцев, расположенных на греческих островах, в квартиры и отели в континентальной части страны, сообщают европейские СМИ.
"Эта дополнительная мера нацелена на снижение риска распространения коронавирусной инфекции", - указали в министерства страны по делам миграции.
В ведомстве отметили, что из лагерей вывезут 2380 человек, которые считаются "наиболее уязвимыми" для заражения коронавирусом.
Начиная с 19 апреля, их начнут перевозить в квартиры, отели и других временные лагеря, расположенные в континентальной части Греции.
На территории лагерей для беженцев на греческих островах Лесбос, Хиос, Самос, Лерос и Кос пока не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Между тем, в двух лагерях на территории континентальной части подобные случаи заболевания были зарегистрированы.
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